Zensur bei Donald Duck – Die Sprachpolizei operiert in Entenhausen In den beliebten Comics wurden «Indianer», «Bleichgesichter» und andere «Unwörter» entfernt. Das erzürnt sogar Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Hans Jürg Zinsli

Im Originalcomic ist Onkel Dagobert noch ein «Bleichgesicht» und der Weise Rabe «Häuptling der Zwergindianer», … Foto: Disney/Egmont Ehapa Media

… doch in der neuen Classic Edition wird Dagobert zum «anderen Anführer», das sich aufs «Bleichgesicht» beziehende «es» blieb stehen. Das Gegenüber ist jetzt «Häuptling des Stammes», und gleich danach folgen zwei Kommafehler. Foto: Disney/Egmont Ehapa Media

Als Erstes musste Fridolin Freudenfett dran glauben. Die beliebte Nebenfigur aus den Donald-Duck-Comics heisst jetzt schlicht und nichtssagend Fridolin Freundlich. Eine Art Bodyshaming-Prävention, weil ein übergewichtiges Schwein als Diskriminierung beleibter Menschen gedeutet werden könnte?

Die Umbenennung von Freudenfett, an dem optisch nichts verändert wurde, ist auf jeden Fall nicht der einzige Eingriff, den der deutsche Egmont-Ehapa-Verlag im Entenhausener Universum vorgenommen hat. Wobei es in diesem Fall «nur» um Übersetzungen und nicht etwa um Änderungen in den amerikanischen Originaltexten geht.