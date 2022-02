Bald geht es los – Die Stadt Bülach zeigt, wo und wie sie grüner werden will Das Grün- und Freiraumkonzept der Stadt Bülach ist ein lange erarbeitetes Papier. Bald soll das Ergebnis in der Natur sichtbar werden – und sei es anfänglich nur durch eine Holzbank. Daniela Schenker

Auch im Bülacher Zentrum soll die Natur mehr Aufmerksamkeit geniessen. Foto: Madeleine Schoder (Archiv)

Die Füsse im Stadtweiher baden, beim Lindenhof einen Schmetterlingsgarten bestaunen oder auf einem Lehr- und Informationspfad neue Erkenntnisse zum Thema Natur gewinnen. All das könnte in Bülach bald möglich werden. Diese und noch zahlreiche weitere Projekte sind Teil des am Mittwoch vorgestellten Grün- und Freiraumkonzepts der Stadt. Noch ist es ein Konzept – Papier eben. Doch bereits im September dürften die ersten Projekte in der Natur Spuren hinterlassen, versprach Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur, am Mittwoch an einem Informationsabend.