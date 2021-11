Öffentlicher Landbesitz – Die Stadt Kloten entpuppt sich als Grossgrundbesitzerin Eine Volksinitiative gegen den Verkauf von öffentlichem Grund und Boden in Kloten steht schon fast. Aber welche Grundstücke sind überhaupt im Besitz der Stadt? Christian Wüthrich

Der Parkplatz P16 (Bildmitte; wo die gelben Fahrzeuge stehen) direkt beim Autobahnanschluss Fracht/Flughafen gehört eigentlich der Stadt Kloten und ist nur an die Flughafen AG verpachtet. Bild: Google Maps

Das Anliegen scheint auf offene Ohren zu stossen: Kaum wurde sie lanciert, haben in Kloten schon mehr als 320 Personen für die Bodeninitiative unterschrieben. Damit wäre die erforderliche Mindestzahl an Unterstützerinnen und Unterstützern schon nach weniger als einem Monat erreicht. «Es ist wirklich überwältigend. Man merkt, wie das Anliegen auch in allen politischen Lagern auf Interesse stösst», stellt SP-Gemeinderat und Mitinitiant Max Töpfer fest. So hätten auch schon einige bekennende bürgerliche Wählerinnen und Wähler unterschrieben.