Enger Zeitplan fürs Schulhaus – Die Stadt Opfikon macht Dampf beim Schulhausbau Neuer Schulraum ist auch in Opfikon dringend nötig. Der Neubau der Schulanlage Bubenholz kostet 30,1 Millionen Franken. 2024 soll dort der Unterricht starten.

Die Schulanlage Mettlen (hier bei einer Leseaktion im Jahr 2010) muss saniert werden. Archivfoto: Johanna Bosshart

Vorab die Zahlen, und was sie bedeuten: «Schulraumstrategie 2033» heisst das Vorhaben in Opfikon. 15 Jahre in die Zukunft blickt die Planung ab Startdatum, und damit soll sichergestellt werden, dass weiterhin genügend Schulzimmer vorhanden sind. 12 Klassen, einer Einfachturnhalle sowie Aussenanlagen bedarf es dafür zusätzlich. Ab Sommer 2024 soll alles bereit sein. Über einen Projektierungskredit für die Anlage Bubenholz in Höhe von 1,9 Millionen Franken soll am 13. Februar 2022 abgestimmt werden. Und das ganze Projekt soll insgesamt 30,1 Millionen Franken kosten.

Der zusätzliche Schulraum wird nicht nur gebraucht, um die wachsende Schülerzahl aufzunehmen, sondern auch um den temporären Raumersatz zu schaffen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Anlagen. Denn die Schulanlagen Mettlen und Lättenwiesen müssen saniert werden. Und der Unterricht wird während der Sanierung andernorts stattfinden müssen.

«Mit den neuen Schulanlagen Bubenholz und Glattpark sowie den dann vollständig erneuerten Anlagen Halden, Mettlen und Lättenwiesen wird genügend Schulraum zur Verfügung stehen», schreibt der Stadtrat Opfikon nun in einer Medienmitteilung. In Bezug auf die Verteilung der Primarschulen bestehen demnach im Gebiet Rohr/Platten noch Lücken. «Die zu erstellende Schulanlage soll deshalb im Bereich des nördlichen Endes der Autobahnüberdeckung Bubenholz errichtet werden.» Der vorgesehene Standort befindet sich am Kreuzungspunkt des Bubenholzparks und der Glatthofstrasse. Die Turnhalle kommt gemäss Plan auf der Autobahnüberdeckung Opfikon Nord zu liegen.

Zwei Gebäude mit sichtbaren Holzstücken

Und so wird die Schulanlage Bubenholz beschrieben: Sie besteht aus zwei kompakten Baukörpern. Beide Gebäude sind in einer wirtschaftlichen und ökologischen Skelettbauweise mit sichtbaren Holzstützen und Holzbeton-Verbunddecken geplant. Der eigentliche Schultrakt befindet sich am westlichen Rand der Einhausung und steht komplett neben dem Autobahntunnel. Er ist von der Glatthofstrasse her erschlossen. Der Trakt mit Turnhalle, Singsaal und weiteren Räumen befindet sich am nördlichen Ende der Einhausung. Er soll gleichzeitig den Rest des Areals vor dem Verkehrslärm abschirmen.

Geplant sind auch ein Allwetterplatz für diverse Ballspiele, ein Kletterspielplatz und ein Nutzgarten. Ebenfalls soll ein Rasenspielfeld entstehen, dessen Fläche für verschiedene Aktivitäten genutzt werden kann. Diese Fläche im Zentrum der Anlage bietet auch Platz für ein temporäres Klassenzimmer im Freien sowie für Schulfeste und auch Pausenspiele.

Aber zurück zum Zeitplan: Wird der Investitionskredit am 13. Februar 2022 genehmigt, soll es rasch weitergehen. Der Stadtrat schreibt von einem «gedrängten Terminplan». Ziel: Der Neubau soll auf Beginn des Schuljahres 2024/25 bereit sein. Der Stadtrat beantragte dem Gemeinderat, den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage Bubenholz zuhanden der Volksabstimmung zu bewilligen.

red

