Corona-Regime zum Schulbeginn – So starten die Zürcher Schulen nach den Ferien

Corona-Massnahmen zum Schulbeginn – Die Stadt Zürich startet mit «Vorsichtswochen» Maskenpflicht, Spucktests, Quarantäneregelungen? Dies gilt nach den Herbstferien an den Zürcher Schulen. David Sarasin

60 Prozent der Schulen im Kanton Zürich führen repetitive Tests durch. Foto: Keystone

Am Montag ist Schulstart. Und für Eltern von schulpflichtigen Kindern rücken nach zweiwöchiger Pause wieder die an den Schulen geltenden Corona-Massnahmen in den Fokus.

Die hohen Fallzahlen nach den Sommerferien haben die Stadt Zürich veranlasst, für die erste Woche eine «Vorsichtswoche» zu empfehlen. An Schulen, an denen repetitive Tests durchgeführt werden, sollen alle Kinder ab der 1. Klasse bis zum Vorliegen der Testresultate Maske tragen. In Schulen ohne repetitive Testung gilt die Maskenempfehlung für die ganze erste Schulwoche. Das schreibt der Zürcher Schulvorsteher Filippo Leutenegger (FDP) in einer Information an die Eltern.