Handball: Airport-Trophy – Die Stars von morgen kommen wieder nach Kloten In einem Monat ist es endlich wieder so weit: Nach zwei pandemiebedingten Absagen steigt vom 24. bis 26. Juni das Vierländer-Turnier für Nachwuchs-Auswahlen in der Ruebisbachhalle. Max Giegerich

Spektakuläre Aktionen vor vollbesetzten Rängen – die Airport-Trophy in der Klotener Ruebisbachhalle. Hier sucht der Schweizer Philip Novak in der Abschluss-Partie des Turniers 2018, im Fallen den spanischen Goalie Adrian Torres zu bezwingen. Archivfoto: Balz Murer

Nach zwei Jahren Unterbruch sind an der Airport-Trophy 2022 die Nachwuchs-Auswahlen derselben Verbände mit von der Partie wie an den letzten Ausgaben vor dem Ausbruch des neuen Coronavirus: Den

U-20-Junioren Spaniens, Frankreichs und Deutschlands dient das Turnier zur Vorbereitung auf die EM ihrer Altersstufe. Das Heimteam Schweiz hat sich zwar nicht für das kontinentale Endturnier vom 7. bis 17. Juli in Portugal qualifiziert, nutzt aber die Gelegenheit, um sich mit den Altersgenossen der drei Top-Nationen zu messen. Die Gäste holen sich dank der idealen Bedingungen und der Nähe zum Flughafen ihren EM-Feinschliff genau hier.

Airport-Trophy-Gründer Edi Wickli zeigt sich rund einen Monat vor deren Beginn voller Vorfreude auf die nunmehr elfte Ausgabe. «Neben dem Talent, einer vernünftigen und intelligenten Selektion durch den Verband und der fachkundigen Ausbildung durch kompetente Trainer brauchen junge Sportler nämlich vor allem eines: Direktbegegnungen mit den besten Teams ihrer Altersklasse», betont der Eglisauer die Bedeutung des Anlasses. Der ehemalige Torhüter der Schweizer A-Nati aus Eglisau hat das Zepter des OK-Chefs inzwischen zwar an Klotens Goalietrainer Christoph Lüthi übergeben, bleibt dem OK-Team aber als Sponsoring-Verantwortlicher erhalten.

Die Schweiz startet gegen Frankreich

Von den Nachwuchs-Internationalen, alle mit Jahrgang 2002 und jünger, verspricht sich Edi Wickli einiges. Mit den Worten «hochklassiger Handball auf hohem Niveau – 60 Minuten Hochtempo, Ehrgeiz und Kampfgeist ohne grosse taktische Hindernisse», kündigt er an, was an den drei Turniertagen zu sehen sein dürfte. «Spürbare Motivation bei jedem Spieler, das Beste aus sich herauszuholen und das nächste Level in seiner persönlichen Entwicklung zu schaffen.» So können die Zuschauerinnen und Zuschauer vom ersten Tag an Top-Handball erwarten. Die diesjährige Airport Trophy startet am Freitagabend mit einem Klassiker, wenn der Nachwuchs aus Deutschland auf jenen aus Spanien trifft. Im Anschluss absolvieren die jungen Schweizer gegen Frankreich den ersten Härtetest.

Der Gründervater der Airport-Trophy freut sich auf drei Tage Spitzen-Handball in Kloten: Edi Wickli aus Eglisau. Foto: Raisa Durandi

Wie schon an den vorherigen Ausgaben steht der Samstag ganz im Zeichen der Kinder. Am Mobiliar-Kids-Day können Primarschulkinder von 13 bis 15 Uhr kostenlos mit Nationalspielern trainieren. Ihnen und ihren Eltern sowie allen anderen Handball-Fans an den drei Turniertagen möchte das rund 50-köpfige OK- und Helferteam ein einmaliges Erlebnis bieten.

Airport-Trophy 2022 Infos einblenden Spielplan. Am Freitag, 24. Juni: Spanien – Frankreich (18.00 Uhr), Frankreich – Schweiz (20.15). – Am Samstag, 25. Juni: Deutschland – Frankreich (17.00), Schweiz – Spanien (19.15). – Am Sonntag, 26. Juni: Spanien – Frankreich (11.00), Schweiz – Deutschland (13.15).

