Pfingsten in Steinmaur – Die Steimernights laden wieder zum Feiern und Tanzen ein Nach einem Jahr Zwangspause finden dieses Wochenende wieder die traditionellen Steimernights statt. Genau der richtige Anlass für Country- und Westernfans. Kim Käser

Organisator Simon Müller freut sich auf ein Wochenende mit neuer und alter Musik, Spass und guter Gesellschaft. Foto: Sibylle Meier

Zwei Jahre mussten sich die Unterländer Countryfans gedulden, nun ist es endlich wieder so weit: Am ersten Juniwochenende finden zum 17. Mal die traditionellen Steimernights statt. Organisator und Gemüsegärtner Simon Müller freut sich, dass nun alles wieder normal durchgeführt werden kann. Vor zwei Jahren musste das Fest auf zwei Wochenenden aufgeteilt werden, letztes Jahr wurde es komplett abgesagt. Nun ist er mit rund 50 freiwilligen Helferinnen und Helfern aber bereits fleissig am Aufbau für die Steimernights 2022.