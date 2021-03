50 Songs aus dem Archiv geleakt – Die Stones wussten es genau Gleich 50 unveröffentlichte Songs der Rolling Stones sind in Studioqualität klandestin erschienen. Sie werden voreilig hochgelobt. Jean-Martin Büttner

Und sie tun es immer noch: Die Rolling Stones unterwegs, hier im August 2019 in East Rutherford, im US-Bundesstaat New Jersey. Foto: Keystone

Die Aufregung auf den Fan-Sites über die 50 neu veröffentlichten Songs der Rolling Stones grenzt an Hysterie, und es gibt viele solche virtuelle Treffpunkte. Gerade zu dieser heute nicht nur ältesten, sondern auch erfolgreichsten und bekanntesten Rockband der Welt.

Manches davon kennen die Fans aus schlechten Raubpressungen, die im Laufe der Jahrzehnte von Piraten kopiert und veröffentlicht wurden; anderes erklingt in Varianten bereits bekannter Aufnahmen; und einiges wird erst jetzt veröffentlicht: «Troubles A-Coming» etwa, «20 Nil», «Curtis Meets Smokey» mit Ry Cooder an der Leadgitarre oder eine zur Legende verklärte, frühe Version von «It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)» – weit überschätzt, wie das erstmalige Hören bestätigt.