Tösstrom in Freienstein-Teufen – Die Stromrechnung wird per Post abgesegnet Wegen des Coronavirus durften die Aktionäre des Freiensteiner Wasserkraftwerks an der Generalversammlung nur per Post mitreden. Der Apéro im Neuen Kino fiel aus, dafür gibt es eine Dividende. 2019 wurde fast doppelt soviel Strom produziert wie im Jahr davor. Koni Ulrich

Das Wasserkraftwerk in Freienstein-Teufen schaut auf ein gutes Ertragsjahr zurück. Die heutige Fischtreppe genügt den Anprüchen aber nicht nicht mehr und soll renoviert werden. Foto: Koni Ulrich

Anfangs Februar hatte der Vorstand der Tösstrom AG unter Thomas Arnet noch nichts ahnend in seinem Versand auf die Jahresversammlung der Aktionäre am 23. Juni hingewiesen. Mitte April war dann aber schon klar, dass es diesmal zu keinem lockeren Treffen der vielen zumeist regionalen Kleinaktionäre kommen würde. COVID-19 und die entsprechende Verordnung des Bundes liessen das nicht zu. Mitte Mai verschickte der Vorstand die nötigen Unterlagen, damit die Teilhaber unter anderem den Jahresbericht 2019, die entsprechende Rechnung und die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und seiner drei Ratsmitglieder umgehend per Post vornehmen konnten. Der Vorstand zählte die eingegangenen Stimmen aus und verschickte seinerseits die Ergebnisse.