Verstärkung auf dem Zürichsee – Die Suche nach dem Superschiff Die Zürcher Seepolizei will einen Katamaran anschaffen, der zwei Einsatzboote ersetzen soll. Sie stellt einige Bedingungen an das neue Wasserfahrzeug. Corsin Zander

Das Kameraboot der Kantonspolizei Zürich, hier bei einem Einsatz auf dem Zugersee 2013, soll durch einen modernen Katamaran ersetzt werden. Foto: Zuger Polizei (Keystone)

Die Zürcher Seepolizei hat verschiedene Aufgaben. Sie patrouilliert auf dem Zürichsee, sucht vermisste Personen, oder sie rückt zu Grosseinsätzen aus wie etwa jenem am vergangenen Wochenende, als in Meilen Boote in Brand geraten sind.