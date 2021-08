Weiterbildung für die Spitex Opfikon – Die Sucht erkennen und richtig reagieren Das theoretische Wissen muss im Arbeitsalltag der Spitex-Mitarbeitenden umsetzbar sein. Darauf zielt die aktuelle Weiterbildung in Opfikon. Barbara Gasser

Vera Galasso (links), stellvertretende Leiterin der Spitex Opfikon, und Leiterin Margrit Hirt ermöglichen ihren Mitarbeitenden attraktive Weiterbildungen. Foto: Balz Murer

Sollen Mitarbeitende der Spitex einer Klientin Alkohol besorgen, wenn sie nicht mehr selber einkaufen kann? Wie gehen sie mit jemanden um, der sich nach dem Tod seiner Frau nicht mehr zurechtfindet und unkontrolliert Schlaftabletten nimmt? Mit solchen und ähnlichen Fragen sind die Mitarbeiterinnen immer wieder konfrontiert. Um ihnen Grundlagen für das richtige Verhalten zu vermitteln, führte die Spitex Opfikon kürzlich den zweiten in einer Reihe von Weiterbildungstagen durch.

In deren Zentrum steht das Thema Suchtverhalten und wie es erkennbar ist. In Zusammenarbeit mit der Suchtprävention Bezirk Bülach, die das Projekt lanciert hat, erarbeitete Heidi Zimmermann Heinrich, diplomierte Pflegeexpertin mit einem Master in Public Health, ein Konzept, wie dieses Tabuthema angesprochen werden kann. «Es ist wichtig, Strukturen vorzugeben und gemeinsam Leitsätze zu formulieren, an denen sich die Mitarbeitenden orientieren können», sagt sie. Bevor es zu Handlungen kommen kann, muss eine mögliche Sucht überhaupt erst erkannt werden. Das bedeutet, dass die Pflegenden ihre Klientinnen und Klienten und ihr Umfeld gut beobachten und bei Verdacht behutsam vorgehen. «Mir geht es darum, das diagnostische Auge zu stärken», erklärt Zimmermann.