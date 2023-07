US-Twitter-Phänomen – Die Super-Linke, die es wohl gar nicht gibt Erica Marsh erreichte mit provokativen Tweets in kurzer Zeit Hunderttausende Followerinnen und Follower. Doch es gibt Zweifel an ihrer Existenz. Martin Fischer

So zeigt sich Erica Marsh auf ihrem Twitterprofil. Wie ein kanadischer Wissenschaftler herausgefunden hat, dürfte das Bild künstlich erstellt oder aus mehreren Bildern zusammengefügt worden sein. Foto: Twitter

Manchmal mussten noch die Grossbuchstaben her, als ob man ihre ohnehin schon pointierten Wortmeldungen sonst nicht deutlich genug verstehen würde. «Heute ist der 29. Juni, und Joe Biden ist der BESTE Präsident in der Geschichte der USA», twitterte Erica Marsh vor kurzem. 500 Likes. Oder: «Die Konservativen im Supreme Court sind NAZIS». Über 2000 Reaktionen.

Erica Marsh hat ihr Twitterprofil im September 2022 eröffnet, also kurz vor der Übernahme des Netzwerks durch Elon Musk. Neben ihrem Namen stand bald ein blauer Haken, der in der Musk-Ära nichts mehr über die Person hinter dem Profil aussagt, da er käuflich ist. In der Biografiezeile beschrieb sich Marsh als «stolze Demokratin», die bei den Wahlkämpfen von Biden und Barack Obama mitgeholfen habe.

«Ich wünsche Elon Musk einen very unhappy birthday. Mögen all seine Firmen scheitern.» Erica Marsh

Ihr Verhalten auf Twitter: gezielt provozierend. Wo es News mit Aufregerpotenzial gab, äusserte sie sich. Immer dezidiert links, pro Abtreibung, pro LGBTQ+, immer gegen die Republikaner. Hin und wieder spielte sie auf den Mann, ihre bevorzugten Feindbilder: MAGAs, wie sie ganz allgemein alle Trumpisten bezeichnet, Supreme-Court-Richter Clarence Thomas oder Elon Musk. Letzterem wünschte sie Ende Juni einen «very unhappy birthday» und dass all seine Firmen scheitern mögen.

Damit bediente Marsh die Mechanismen, die auf der Plattform Reichweite versprechen. Indem sie sich exponierte und andere angriff, wurden ihre Posts entsprechend oft kommentiert, insbesondere von republikanischen Politikern. Sie forderte ihre Gefolgschaft auch immer wieder auf, ihre Tweets zu teilen, sprich, sie hielt das Engagement hoch. Der Account wuchs schnell, um bis zu 1000 Followerinnen und Follower pro Tag, zuletzt hatte sie 129’000 Followerinnen und Follower.

Ihr meistbeachteter Tweet wurde über 27 Millionen Mal gelesen.

Demokrat Joe Biden, hier zu Besuch bei König Charles, ist für Erica Marsh der «beste Präsident in der Geschichte der USA». Foto: Keystone

Jetzt ist der Account gesperrt. Schon länger wurden Zweifel geäussert, ob Erica Marsh überhaupt eine echte Person sei.

Die «Washington Post» hat versucht, herauszufinden, wer hinter dem Account steckt. Dabei konnte das Rechercheteam keine Informationen zur Person Erica Marsh finden, keine Telefonnummer, keine Belege, dass sie gewählt hat. Ebenfalls verdächtig: Auf Tiktok teilt sie nur Texte und keine Videos von sich. Ausserdem würden die Selfies, die sie von sich auf Twitter gepostet habe, danach aussehen, dass sie mit einer KI erstellt oder aus mehreren Bilder zusammengefügt worden seien.

Gemäss «Washington Post» besteht der «starke Verdacht, dass es diese Person nicht gibt». Umtriebige User haben zudem herausgefunden, dass in der 2012 abgesetzten US-Fernsehserie «One Tree Hill» eine Figur namens Erica Marsh auftauchte, sie könnte die Namensgeberin der Twitterpersönlichkeit sein.

Erica Marsh könnte also eine Fake-Linke sein, die die Linken schlecht aussehen lässt.

Marsh selbst nahm in ihren Tweets die Zweifel an ihrer Echtheit auf. Sie hätte Erfahrungen mit einem Online-Stalker gemacht, weshalb sie mit persönlichen Informationen sehr vorsichtig sei.

Eine abschliessende Erklärung, wer den Account betreibt, gibt es noch nicht. Es hat sich auch niemand dazu bekannt. Die gängigste Theorie ist, dass dieses superlinke Profil tatsächlich von einem Anhänger der Republikaner gefüttert wird. Gewisse Posts würden sich wie «eine Karikatur einer Liberalen» lesen, heisst es in der «Washington Post». So schrieb sie einmal, dass sie immer noch zwei Masken trage, wenn sie «rausgehe, um die Ukraine zu supporten».

Über eine Million Mal angezeigt: «Ein MAGA hat mir gesagt, meine stolzen demokratischen Followerinnen und Follower seien Bots. Strafen wir ihn Lügen.» Foto: Screenshots Daily Mail

Erica Marsh könnte also eine Fake-Linke sein, die die Linken schlecht aussehen lässt. Und bei der Republikaner ihre Gegenargumente vor grossem Publikum in den Threads platzieren können.

Warum der Account gesperrt wurde, sagt Twitter nicht, ob er wieder freigeschaltet wird, ist offen. Doch die Episode ist ein weiteres Beispiel dafür, wie polemisch auf Social Media Politik betrieben wird. Und, wenn Erica Marsh nicht existiert, wie viel Aufmerksamkeit gefakte Inhalte erreichen können.

