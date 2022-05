Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte – Die Supersprinterinnen zwischen Gold und Geduld 2021 stürmten sie zu Weltklassezeiten in Serie und etablierten die Schweiz an der Spitze. Ihr Weg in die neue Saison könnte jedoch kaum unterschiedlicher sein. Monica Schneider

Magische Minuten: Mujinga Kambundji (links) und Ajla Del Ponte am Start zum Olympiafinal in Tokio. Foto: Ulf Schiller (Keystone)

Die knapp elf Sekunden sind Schweizer Olympiageschichte geworden. Wie Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji im 100-m-Final im Nationalstadion von Tokio auf den Aussenbahnen stehen. Total fokussiert, jede in ihrem Tunnel, es wird das schnellste Rennen je. Danach fliessen die Tränen, die Anspannung ist weg, die Nervosität auch, sie umarmen sich, teilen den einzigartigen Moment. Del Ponte (5.) und Kambundji (6.) haben geschafft, was es im Schweizer Sprint so noch nie gab: das Kitzeln der ganz Grossen – gleich im Duo.