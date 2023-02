Gastro-Serie aus Winkel – Die Suppe im Restaurant Breiti ist fast zu gut für den Ehefrieden Im Breiti-Saal stimmt Winkel über politische Geschäfte ab. Vier Ja-Stimmen gibt es von uns für einen Besuch im benachbarten Restaurant. Daniela Schenker

Die Kartoffel-Karotten-Suppe begeistert auch den verwöhnten Gaumen. Foto: Daniela Schenker

Das längliche Backsteingebäude mitten im Dorfkern von Winkel hat zwei Eingänge. Hinter einem wartet in der Regel Arbeit, zumindest wenn man für diese Zeitung schreibt. Denn er führt in jenen Saal, in dem die Gemeindeversammlungen stattfinden. Und über dieses politische Ereignis gilt es in regelmässigen Abständen zu berichten. Die andere Tür führt nicht zu Debatten über Budgets und Zonenpläne, sie verspricht andere Genüsse. Sie sind kulinarischer Natur.