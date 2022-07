Besuch bei Teilzeitbauer Ernst Stocker – «Die SVP muss aufpassen, dass sie die Bauern nicht verliert» Viele Landwirte aus der SVP ticken ökologischer als ihre Partei, sagt der Zürcher Finanzdirektor. Stocker arbeitet auf dem Hof seines Sohnes, damit dieser in die Ferien kann. Daniel Schneebeli

Der Zürcher Regierungspräsident Ernst Stocker in seinem Ferienjob auf dem Hof seines Sohnes in Wädenswil. Foto: Raisa Durandi

Am Höhronen und über dem Etzel hängen noch schwere Regenwolken, als Ernst Stocker in schweren Schuhen aus dem Haus tritt. Nach langer Hitze hat es in der Nacht endlich wieder einmal geregnet, über die Wiesen zieht ein frisches Lüftchen. «Das tut gut», sagt Stocker und schlüpft in eine Faserpelzjacke.