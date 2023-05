Mehr Ziele ab Kloten – Die Swiss baut ihren Flugplan aus Der Sommer hat noch nicht angefangen, doch die Fluggesellschaft Swiss veröffentlicht bereits den Winterflugplan. Mit 63 Zielen ab Kloten.

68 Destinationen wird die Swiss im kommenden Winter ab Kloten und Genf insgesamt anfliegen. Ab Kloten sind es 63, ab Genf 21 – viele Ziele werden also sowohl ab Genf als auch ab Kloten angeflogen. Damit sei das Programm noch abwechslungsreicher als im letzten Winter, heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Fluggesellschaft.

Etwa bedient Swiss die Destination Wien wieder gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Austrian Airlines. Ab Genf bietet Swiss ihren Fluggästen eine besonders grosse Auswahl an Verbindungen nach London, Lissabon, Porto und Athen an.

Die Swiss stellt eine ungebrochen hohe Nachfrage der Menschen nach Flugreisen fest. Dieser wolle man entsprechen, und dazu biete sie ihnen auch in der Wintersaison 2023/24 ein vielseitiges Flugprogramm an. Während des kommenden Winters reduziert Swiss die Flüge im sogenannten Wet-Lease deutlich. Ziel ist, die Anzahl der Flüge, die Air Baltic und Helvetic Airways im Auftrag von Swiss durchführen, im Winter zu halbieren. Das dürfte Klaus-Michael Kühne freuen. Erst am Montag hatte er die Lufthansa-Gruppe kritisiert, weil ihre Tochter, die Swiss, zu oft mit Flugzeugen anderer Anbieter fliege. Kühne ist der grösste Lufthansa-Aktionär.

Wieder ein Direktflug nach Bremen

Ab Zürich stehen Swiss-Fluggästen insgesamt 63 Destinationen auf der Kurz- und Mittelstrecke zur Auswahl und damit vier mehr als im letzten Winter. Neu fliegt die Airline wieder nach Bremen, die Verbindung richtet sich sowohl an Freizeit- als auch an Geschäftsreisende. Insgesamt bietet die Gesellschaft vier wöchentliche Flüge in die norddeutsche Hansestadt an. Die Verbindung nach Bremen hatte Swiss im Winter 2018/19 ins Programm genommen, im Zuge der Coronapandemie allerdings vorübergehend ausgesetzt.

Zudem wird die Anzahl Flüge in diverse deutsche Städte erhöht. Gegenüber letztem Winter bietet Swiss pro Woche zusätzlich sechs Flüge in die Rheinmetropole Düsseldorf an sowie vier nach Hamburg und zwei nach Hannover.

Zu den Zielen, in denen das Angebot besonders stark ausgebaut wird, gehören die tschechische Hauptstadt Prag und die rumänische Hauptstadt Bukarest mit sieben respektive fünf zusätzlichen Flügen pro Woche.

Pro Woche 52-mal nach Berlin

Besonders oft fliegt Swiss darüber hinaus nach Berlin (52 Flüge pro Woche), Barcelona (28 Flüge pro Woche), Amsterdam (28 Flüge pro Woche) und Athen (19 Flüge pro Woche).

Einen besonderen Schwerpunkt des Winterflugprogramms bildet Portugal. 14-mal pro Woche fliegt Swiss in die Hauptstadt Lissabon und bis zu 11-mal in die nordwestliche Küstenstadt Porto.

Der Winterflugplan 2023/24 gilt vom 29. Oktober 2023 bis zum 30. März 2024.

red

