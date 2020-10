Eishockey: Die Liga des EHC Kloten – Die Swiss League wappnet sich Die zweithöchste Liga des Landes will eigenständiger und attraktiver werden – auch als Antwort auf das Vorpreschen der National League. Roland Jauch

Klotens Eric Faille (rechts) im Duell mit Patrick Sidler von den GCK Lions im Swiss-League-Viertelfinal von Ende Februar. Beide Teams treffen am Freitag in Küsnacht erstmals seither wieder aufeinander. Auch wenn sie völlig unterschiedliche Ziele verfolgen, gehören sie derselben Liga an. Deren Clubs wollen sich nun selbstständiger werden. Foto: Leo Wyden

Die Organisation der National League, der höchsten Schweizer Eishockey-Liga, nützte im Sommer die Corona-Krise, die (fast) alle Aufmerksamkeit auf sich zog, um in deren Schatten Beschlüsse zu fassen, die in anderen Zeiten nicht so kommentarlos durchgegangen wären. Da war der Entscheid, dass ein Club, der einen Schweizer Spieler aus laufendem Vertrag an die NHL verliert, einen fünften Ausländer einsetzen darf. Und da folgte im Juli die Information, dass die National League in eine eigene AG eingebettet wurde. Wer kritisch hinschaut, der kommt nicht um den Schluss herum, dass sich da die höchste Liga noch mehr vom Rest abgrenzen will. Bis hin zur geschlossenen Liga oder Gesellschaft ist es zwar noch ein weiter Weg, aber …