Streik an den Flughäfen – Die Swiss streicht am Samstag jeden dritten Italien-Flug An den Flughäfen Italiens wird morgen gestreikt. Allein bei der Swiss fallen für 2000 Passagiere die Flüge aus. Florian Schaer

Für Samstag ist an den italienischen Flughäfen von 10 bis 18 Uhr Streik angesagt. Archivfoto: Urs Jaudas

Wer am ersten Samstag der Zürcher Sommerferien nach Italien abheben will, der hat unter Umständen schlechte Karten. Das südliche Nachbarland hat einen Generalstreik im Luftverkehr angedroht. Konkret will das Bodenpersonal, also Angestellte bei der Abfertigung oder beim Check-in, zwischen 10 und 18 Uhr die Arbeit niederlegen. Die Fluggesellschaften weltweit gehen davon aus, dass Flüge mit Start oder Ziel Italien in diesem Zeitfenster schlicht nicht durchgeführt werden können.