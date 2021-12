Kommentar zu wirtschaftlichem Fortschritt – Die Tage des BIP sind gezählt Auch wenn die Alternative zum BIP noch nicht da ist – durch ihre Erforschung wurden schon eine beachtliche Menge an Fortschritten erzielt. Diane Coyle

Das BIP bemisst weder Hausarbeit noch die Erschöpfung natürlicher Ressourcen. Foto: Getty Images

Wie sollten wir wirtschaftlichen Erfolg messen? Deutliche Kritik an den herkömmlichen Kennzahlen, besonders dem Bruttoinlandprodukt, gibt es seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Umweltschützer weisen seit langem darauf hin, dass das BIP die Erschöpfung natürlicher Ressourcen sowie negative Externalitäten wie die globale Erwärmung unberücksichtigt lässt.

Und sein Versäumnis, die unbezahlte, aber unzweifelhaft wichtige Hausarbeit zu erfassen, ist ein weiterer eklatanter Mangel. Doch womöglich gibt es bald bessere Alternativen.

Eine von Joseph Stiglitz, Amartya Sen und Jean-Paul Fitoussi geleitete Kommission setzte 2009 Bemühungen in Gang, alternative Wege zur Messung des wirtschaftlichen Fortschritts zu finden, indem sie ein «Dashboard» von Kennzahlen empfahl. Seitdem haben Ökonomen und Statistiker in Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern beträchtliche Anstrengungen unternommen, um stringente vermögensbasierte Kennzahlen für den Wohlstand zu entwickeln, namentlich was die natürlichen Ressourcen angeht.