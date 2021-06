Edelweiss hat noch Plätze – «Die Ticketpreise sind nicht teurer als vor Corona» Europa ist auf den Sommer hin bereisbar. Edelweiss erfährt die meisten Buchungen für Kreta und Ibiza. Doch auch für die Langstrecke sind kurzfristig Tickets zu haben. Florian Schaer

Der Langstreckenjet HB-JME ist erst am 15. Juni aus Jordanien zurückbeordert worden und pendelt derzeit zwischen Zürich und Griechenland. Bild: zvg

Seit dem 26. Juni ist die Rückreisequarantäne weitestgehend Geschichte. Entsprechend nehmen nun auch die kurzfristigen Buchungen für die Sommerferien noch einmal zu. Am Mittwoch hat die Ferienfluggesellschaft Edelweiss an einer virtuellen Medienkonferenz über die aktuelle Marktlage informiert: Und ja, auch kurzfristig gehe da noch was, versicherte der Kommerzchef Patrick Heymann.

«Wir haben Platz auf unseren Flugzeugen. Sicher, am Wochenende sind die Flüge schon besser gebucht. Aber unter der Woche findet man noch gute Angebote», sagte Heymann. Es komme natürlich auch auf die Destination an. Und Spanien ist dieser Tage längst nicht nur punkto Fussball ein grosses Thema in der Schweiz: Von den fünf am besten gebuchten Feriendestinationen liegen drei in Spanien (siehe Kasten) – und zwei in Griechenland, darunter Mykonos, das sehr gut ankomme. Noch gut verfügbar seien Länder wie die Türkei und Ägypten.