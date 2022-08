Babental bei Schaffhausen – Die tiefstgelegene Alpwirtschaft der Schweiz Sonntagsausflug ins Babental, wo Marianne und Andreas Meier Schaffner die einzige Schaffhauser Alpwirtschaft betreiben. Daniel J. Schüz

Babental, 602 m: Die einzige Alpwirtschaft auf Schaffhauser Kantonsgebiet ist die nördlichste und auch die tiefstgelegene im ganzen Land. Foto: Michele Limina

Meistens werden sie in diesen Sommertagen erst gegen Abend munter. Wenn die Sonne nicht mehr ganz so gnadenlos vom Himmel brennt, die ersten Windböen durchs Geäst rauschen und überm Horizont das Gewölk sich bedrohlich auftürmt, drängeln die Rinder aus dem grossen Laufstall und traben in flottem Tempo und unter lautem Glockengebimmel zur Weide hinunter.