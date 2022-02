Ausgetrockneter Immobilienmarkt – Die Tricks der Geldwäscher bei Hausverkäufen Die Schweizer Immobilienbranche ist derzeit besonders attraktiv für illegale Geschäfte. Die Methoden der Täter sind geschickt, die Bekämpfung schwierig. Bianca Lüthy

Die Schweiz ist für Geldwäscherei attraktiv – der zurzeit stark ausgetrocknete Immobilienmarkt fördert Schattengeschäfte noch mehr. Foto: Urs Jaudas

«Ein geschickter Täter lässt sich nicht erwischen», so startet Fabian Teichmann seinen Vortrag zum Thema «Geldwäscherei in der Immobilienbranche». «Dass ein Käufer mit einem grossen Koffer voller Bargeld auftaucht, um das Haus vollständig bar zu bezahlen, passiert nur im Film. In der Realität haben Täter viel geschicktere und etabliertere Methoden, ihre illegalen Gelder wieder in den Wirtschaftskreislauf zu bringen», erklärt der Rechtsanwalt, der ein Buch sowie seine Dissertation über Geldwäscherei geschrieben hat.