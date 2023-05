Der Vater der «Too big to fail»-Regeln sagt, warum auch eine Abspaltung des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse das fundamentale Problem nicht löst, das die Schweiz mit der neuen Megabank hat.

«Die staatliche Rettung einer Bank widerspricht jeglichen marktwirtschaftlichen Regeln und ist total unfair»: Volkswirtschaftsprofessor Aymo Brunetti an der Universität Bern.

Herr Brunetti, werden wir in ein paar Jahren auch die neue UBS retten müssen?

Es liegt zumindest in der Natur der Sache, dass Banken Geschäftsmodelle haben, die sehr krisenanfällig sind. Krisen sind deshalb nie auszuschliessen. Was aber nicht mehr passieren darf, ist, dass sie gerettet werden müssen. Eine Bank muss in Konkurs gehen können. Die staatliche Rettung einer Bank widerspricht jeglichen marktwirtschaftlichen Regeln und ist total unfair.