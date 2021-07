Finanzprodukt «Carmen» – Die UBS rüttelt mit ihrem neuen Angebot an einer Männerdomäne Ein neues Portfolio setzt auf risikoreiche Anlagefonds, die nur von Frauen bewirtschaftet werden. Die Profi-Investorinnen haben sich in der Krise besonders gut geschlagen. Jon Mettler

Topmanagerinnen von Hedgefonds konnten während des Markteinbruchs im vergangenen Früh ling die Verluste besser begrenzen als die von Männern geführte n Angebote . Foto: Sebastian Gollnow (DPA)

Der Name des neuen UBS-Portfolios ist unscheinbar, doch dahinter steckt ein Bruch mit jahrzehntelangen Gepflogenheiten: Mit Carmen lanciert die Schweizer Grossbank ein neues Angebot, das ausschliesslich in Hedgefonds investiert, die von Frauen geführt werden.

Hedgefonds sind alternative Anlagevehikel, die unabhängig von der Marktentwicklung auf verschiedene Investitionsformen setzen. Im Gegensatz zu traditionellen Anlagefonds verfolgen Hedgefonds jedoch risikoreichere Anlagestrategien. Die UBS musste das mit dem Archegos-Debakel bitter erfahren – wobei es sich beim US-Investor eigentlich um ein Family Office handelte, das wie ein Hedgefonds agierte.

Frauen scheinen Hedgefonds umsichtiger zu bewirtschaften. Sie konnten während der Marktturbulenzen im vergangenen Frühling Verluste besser begrenzen als von Männern geführte Fonds. In diesem Jahr sind sie jedoch hinter der breiteren Branche zurückgeblieben, die von starken Gewinnen an den Aktienmärkten und anderen risikoreichen Anlagen profitiert hat.

Portfolio mit bis zu 15 Fonds

Den weiblichen Instinkt will sich die UBS nun zunutze machen: Wie die «Financial Times» am Mittwoch berichtet, sind der Lancierung verschiedene Tests vorausgegangen. Ziel sei es, weltweit etwa 10 bis 15 Fonds auszuwählen, bei denen eine Frau die alleinige oder gemeinsame Entscheidungsgewalt über die Anlage des Vermögens hat.

Die Lancierung kommt zu einer Zeit, in der das Interesse der Investoren an von Frauen geführten Fonds wächst. Auch schauen sich bedeutende Geldgeber wie US-Pensionskassen immer häufiger nach Investitionen um, die auf ökologischen, sozialen oder ethischen Kriterien basieren.

Laut dem britischen Finanzdaten-Anbieter Preqin beträgt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei Hedgefonds 10,9 Prozent. Die Tendenz zeigt gegenüber dem Vorjahr leicht nach oben.

Der Bericht der «Financial Times» erwischte die UBS-Verantwortlichen in der Schweiz offenbar auf dem falschen Fuss. Die Bank lehnte es am späten Vormittag auf Anfrage vorerst ab, eine Stellungnahme abzugeben. Ein UBS-Sprecher verwies auf die Börsenregeln in den USA und Europa, die einen Kommentar zu einem spezifischen Finanzprodukt verunmöglichten. So bleibt unklar, ob «Carmen» weltweit, nur in den Vereinigten Staaten oder auch für die Kundschaft in der Schweiz erhältlich ist.

Gegenüber der Wirtschaftszeitung sagte Claire Tucker, Chefinvestorin des in London beheimateten Hedgefonds-Bereichs der UBS: Frauen seien «insbesondere auf der Anlageseite unterrepräsentiert, obwohl es keine Belege dafür gibt, dass dies durch Kompetenz- oder Leistungsunterschiede gerechtfertigt ist».

«Von Frauen geführte Fonds haben es schwer, so viel Kapital anzuziehen wie ihre von Männern geführten Pendants.» Claire Tucker, Chefinvestorin des Hedgefonds-Bereichs der UBS gegenüber der FT

Dem Vernehmen nach verwaltet die UBS ihr neues Portfolio aktiv. Das Finanzinstitut soll eine Datenbank mit mehr als 340 Frauen aufgebaut haben, die Managerinnen von Hedgefonds sind. Der Datensatz soll auch Frauen umfassen, die einen massgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Algorithmen haben, welche bei computergesteuerten Fonds zum Einsatz kommen.

«Von Frauen geführte Fonds haben es schwer, so viel Kapital anzuziehen wie ihre von Männern geführten Pendants», sagt Tucker. Sie stellt indes fest, dass das Interesse der Kundschaft am Thema Vielfalt zugenommen habe.

UBS stellt Hedgefonds harte Fragen

Das führt zu einem Umdenken bei der UBS: Tucker erklärt, die Grossbank stelle nun auch «schwierigere Fragen» an Hedgefonds, wie etwa: «Warum gibt es keine Frauen im Investmentteam?»

Sie plant auch, Frauen, die einen Teil eines Hedgefonds leiten, aber nicht der Haupt-Fondsmanager sind, beim Start ihrer eigenen Portfolios zu unterstützen, indem sie ihnen Startkapital zur Verfügung stellt.

