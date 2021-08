Strafverfahren und Festnahmen – Die Uefa hatte während der Euro ein Geheimnis Vor dem Turnier liess die Waadtländer Staatsanwaltschaft eine Polizeiintervention am Hauptsitz des Fussballverbands in Nyon durchführen. Zwei Personen kamen in U-Haft. Thomas Knellwolf

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin gratuliert Italiens Torwart Gianluigi Donnarumma zum Europameistertitel. Foto: AFP



Während kürzlich die halbe Welt wochenlang die Spiele der Europameisterschaften schaute, hat die Veranstalterin des Fussballturniers ein Geheimnis gewahrt. Als Uefa-Präsident Aleksander Ceferin am 11. Juli in London Europameister Italien ehrte, sassen zwei seiner Mitarbeitenden in der Schweiz in Untersuchungshaft. Am 7. April waren sie festgenommen worden.

Ebenfalls rund drei Monate vor dem EM-Final war die Waadtländer Polizei bei der Uefa, die in Nyon am Genfersee ihren Sitz hat, vorgefahren. Sie nahm eine Intervention vor, deren genauer Zweck und Umfang nicht bekannt ist. In der Folge wurden mehrere Personen durch Polizei oder Staatsanwaltschaft befragt.

Schmiergeld im Technikbereich?

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft bestätigt «die Existenz einer Strafuntersuchung, die eine Polizeiintervention am Sitz der Uefa umfasste». Zum Inhalt macht sie keine Angaben. Über das Strafverfahren und die beiden Festnahmen hat die neue Westschweizer Version des «Blicks» zuerst berichtet.

Etwas mehr Details lieferte dann «Le Monde»: Bei den beiden Festgenommenen soll es sich um «Juniorangestellte» handeln, die beim europäischen Fussballverband im Bereich Information Communications and Technology (ICT) arbeiteten. Die technische Abteilung gehört zu den grössten der Uefa. Laut der französischen Zeitung wird das Duo verdächtigt, Schmiergeldzahlungen bei Auftragsvergaben entgegengenommen zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen dauern an.

Nicht die erste Aktion bei der Uefa

Auf den ersten Blick ungewöhnlich ist, dass sich eine kantonale Strafverfolgungsbehörde um einen Korruptionsfall bei einem der grossen Fussballverbände kümmert. Zuletzt liefen viele Ermittlungen zu undurchsichtigen Machenschaften im Weltsport auf nationaler Ebene. Die Bundesanwaltschaft hat mehrere Strafverfahren am Laufen, die aber eher den Weltfussballverband Fifa betreffen.

Die Bundesanwaltschaft hatte ihrerseits jedoch bereits 2016 eine Durchsuchung bei der Uefa am Genfersee vorgenommen. Beim damaligen Fall ging es um TV-Rechte-Verträge, die der heutige Fifa-Präsident Gianni Infantino als früherer Chefjurist der Uefa unterschrieben hatte. Das Verfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung wurde ein Jahr später eingestellt.

Viel zu reden gab das eingestellte Verfahren, als bekannt wurde, dass sich Infantino im Zeitraum des Strafverfahrens mehrmals mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber in Restaurants getroffen hatte, ohne dass das Besprochene protokolliert worden wäre. Wegen der Geheimtreffen läuft gegen beide ein Strafverfahren. Infantino wie Lauber haben stets jegliches Fehlverhalten in der Sache verneint. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung.

Im neuen Waadtländer Strafverfahren versichert die Uefa der Staatsanwaltschaft laut der französischsprachigen «Blick»-Ausgabe «volle Kooperation». Auf Anfragen dieser Redaktion hat der Verband noch nicht reagiert. Seine verhafteten Mitarbeitenden haben die ganze Euro-Zeit und mehrere Wochen davor und danach in U-Haft verbracht. Erst diese Woche kamen oder kommen die beiden frei. Vier Monate waren sie im Gefängnis, vier Monate konnte die Uefa ihr grosses Geheimnis wahren.

