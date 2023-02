Verteidigung gegen Russland – Die Ukraine überrascht mit dem Wunsch nach Streumunition Probleme mit den Panzerlieferungen, fehlende Munition und eine brisante Forderung aus Kiew: Wie an der Münchner Sicherheitskonferenz versucht wird, die Waffenhilfe im Krieg gegen Russland zu verbessern. Georg Ismar Kai Strittmatter

Munition für die ukrainische Artillerie könnte langsam knapp werden: Ein ukrainischer Soldat bereitet in seiner Stellung in der Nähe von Bachmut den Abschuss eines Artilleriegeschosses vor. Foto: Roman Chop (AP, Keystone)

Ein Thema beherrscht auch die informellen Gespräche abseits der Podien an der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Sonntag zu Ende geht: Wie kann man diesen Krieg beenden? Wie kommt man an einen Punkt für Verhandlungen, wer bietet sich als Vermittler an?