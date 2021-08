Grosser Hertha BSC-Investor – Die umstrittenen Geschäfte des Lars Windhorst Der umtriebige deutsche Unternehmer ist seit einigen Jahren in der Schweiz registriert. In Deutschland wurde nun eine Strafuntersuchung gegen ihn eröffnet. Hans-Jürgen Maurus

Lars Windhorst ist einer der schillerndsten deutschen Unternehmer und rührt gern mit der grossen Kelle an . Foto: Gregor Fischer (Keystone)

Eigentlich hat er alles. Eine attraktive Ehefrau, eine 70-Meter-Jacht und einen Privatjet, der ihn an jedes gewünschte Ziel bringt. London, Zürich, St. Tropez oder die Golfstaaten, Lars Windhorst, Unternehmer, Financier und Mäzen, jettet als Tausendsassa um die Welt – und überlebte gar einen Flugzeugabsturz in Kasachstan. Als 16-jähriger Jungunternehmer wurde er in den 90er-Jahren vom damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl entdeckt und auf Auslandsreisen des Regierungschefs als «German Wunderkind» gefeiert.

Doch der einst bejubelte Manager stürzte nach zweimaliger Pleite, zahlreichen Klagen und einem Schuldspruch des Berliner Landgerichts 2010 wegen Veruntreuung von Kundengeldern schwer ab. Windhorst aber rappelte sich immer wieder auf, erwarb den Ruf eines «Comeback Kids» und schnürte Milliardendeals – obwohl ihm enttäuschte Geschäftspartner und Investoren laut «Wirtschaftswoche» unsaubere Machenschaften vorwerfen.