Reportage vom Ukraine-Krieg – Die unerschrockenen Kämpfer von Bachmut Die erbittertste und brutalste Schlacht tobt um eine Stadt im Donbass. Die Russen haben sie fast ganz erobert. Doch die Ukrainer sind nicht bereit, aufzugeben. Und sie lancieren sogar Gegenangriffe. Unterwegs mit einheimischen Kämpfern an die Front.

Ein ukrainisches Minenwerferteam feuert auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut.

Alex Kühni (Text und Bilder) aus Bachmut

Während der Herrschaft von Iwan dem Schrecklichen vor rund 450 Jahren wird Bachmut in den Geschichtsbüchern zum ersten Mal als Festungsstadt erwähnt. Wenn man heute von Kostjantiniwka in Richtung Nordosten der Ukraine fährt, verraten die kilometerhohen Rauchsäulen schon aus der Ferne, wo die seit mehr als zehn Monaten umkämpfte Stadt liegt. Weil ukrainische Truppen eine Versorgungsstrasse von dem neun Kilometer entfernten Ort Tschassiw Jar verteidigen können, ist noch ein kleiner Teil der von Soldaten als «Fleischwolf» bezeichneten Stadt im Donbass unter ihrer Kontrolle. Zuletzt gab es allerdings Berichte über ukrainische Vorstösse rund um Bachmut, um die Russen einzukesseln. In Bachmut hatten einst rund 73’000 Menschen gelebt. Inzwischen sollen nur noch bis zu 3000 Zivilisten dort ausharren.