«Endless Summer Vacation» von Miley Cyrus – Die unerträgliche Leichtigkeit des Alleinseins Miley Cyrus hat mit «Flowers» die Hoffnungshymne für alle Liebeskranken geschrieben. Vermutlich ist sie jetzt schon der Song des Jahres – aber eventuell auch eine riesige Lüge, wie ihr neues Album zeigt. Jakob Biazza

Kann sich selbst Blumen kaufen: Sängerin Miley Cyrus. Foto: Sony Music

Der Rachesong war zuletzt mal wieder Thema. Vielleicht war er sogar das, was man so gern ein «Phänomen» nennt, sobald etwa drei Beispiele von irgendwas einigermassen zeitgleich auftauchen. Da wäre erstens Lana Del Rey, die ihr wohl noch im März erscheinendes Album zunächst mit einem einzigen Plakat bewerben liess – aufgestellt in Tulsa, Oklahoma, nur etwa 400’000 Einwohnerinnen und Einwohner, einer davon aber eben der Ex-Freund der Sängerin.