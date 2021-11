Mexikanische Mafia erpresst Frau in Zürich – «Die Ungewissheit macht mich wahnsinnig» Eine junge Frau aus Nicaragua fürchtet in Zürich um das Leben ihrer Angehörigen, die als Flüchtlinge in Mexiko unterwegs sind. Mit gutem Grund – das beweisen Ereignisse der letzten Wochen. Sandro Benini

Luna Hernández kämpfte in ihrer Heimat gegen den nicaraguanischen Diktator Daniel Ortega. Foto: Urs Jaudas

Der Abgrund vor Luna Hernández (Name geändert) öffnet sich am Samstag, dem 13. November, um elf Uhr abends in Zürich. Tagelang ist die 26-jährige Nicaraguanerin zuvor nervös gewesen, denn ihre jüngste Schwester, die wir in diesem Artikel Fernanda nennen, hat sich auf eine der gefährlichsten Routen der Welt begeben – den Treck der zentralamerikanischen Flüchtlinge durch Guatemala und Mexiko, hinauf an die Grenze zu den USA.

Aufgebrochen ist sie gemeinsam mit ihrem Mann, ihrem 5-jährigen Sohn, zwei Freundinnen, von denen eine ein 6-jähriges Mädchen hat. Also insgesamt sechs Personen. Und ein Schlepper aus Honduras. Auf Spanisch nennt man die Menschenschmuggler «coyotes», Kojoten.