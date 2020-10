Verdichtetes Bauen – Die Unterländer Zukunft

liegt in den 80er-Jahren Häuser aus den frühen 80ern sind heute alt und werden morgen saniert oder ersetzt. Das wird das Ortsbild verändern, besonders in kleinen Dörfern wie Oberweningen, Schleinikon oder Dänikon. Florian Schaer

Wo ein Wohngebäude das Ende seines Lebenszyklus erreicht, stellt sich für jeden Eigentümer eine Grundsatzfrage: Sanieren oder abreissen und neu bauen? Dabei ist es kein Geheimnis, dass im Kanton Zürich das Verdichten vorderhand die oberste Maxime bleibt, wenn es um die Siedlungsentwicklung geht. Und das begünstigt oft genug den Abriss, weil durch einen Neubau, je nach gesetzlichem Rahmen, eine höhere Ausnutzung erreicht werden kann. Das ist gemeint, wenn vom «Wachsen nach innen» die Rede ist.

Nun gibt es natürlich die prestigeträchtigen und entsprechend medial präsenten Grossvorhaben wie etwa Bülach Nord oder das Gebiet Bahnhof Nord in Regensdorf. Dass diese Projekte den Charakter eines Quartiers oder einer Gemeinde verändern, steht ausser Zweifel. In einer aktuellen Untersuchung weist der Kanton aber auch auf den Wandel hin, der sich in den kleinen und kleinsten Siedlungsstrukturen abspielt. Die Experten kommen dabei zum Schluss: Die Zahl der Kleinquartiere (siehe Kasten), die sich baulich substanziell verändern, wird in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Und zwar auch in den ländlichen Dörfern. Vermeintlich stabile Quartiere würden so eine «schleichende Veränderung» durchlaufen, hält der wissenschaftliche Mitarbeiter Magnus Gocke im Bericht fest. Vor allem in Kerngebieten veränderten Neu- und Umbauten das Quartierbild «dramatisch», schreibt er.