Frauen Kloten-Dietlikon Jets – Die Unterländerinnen können wieder starten Die NLA-Halbfinal-Serie Jets gegen Red Ants wird am kommenden Wochenende fortgesetzt. red

Julia Suter, hier in einem Spiel gegen Piranha Chur, erzielte gegen ihren Stammverein Red Ants Rychenberg Winterthur am vergangenen Samstag gleich zwei Tore. Foto Archiv: Claudio Schwarz,

Am Sonntag, 28. März, wird das zweite Halbfinal-Spiel zwischen den Kloten-Dietlikon Jets und den Red Ants Rychenberg Winterthur nachgeholt. Die Spielerin, die Kontakt hatte mit einer auf COVID-19 positiv getesteten Person, ist selber negativ.

Am Sonntag wurde das zweite Halbfinale zwischen den Kantonsrivalinnen kurzfristig abgesagt. Der Grund war, dass im direkten Umfeld einer Winterthurerin eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Das Testergebnis der Spielerin fiel am Montag negativ aus, weshalb das Team nicht in Quarantäne muss. Das ausgefallene Spiel wird nun am nächsten Sonntag, 28. März um 17.00 Uhr, in Winterthur nachgeholt. Bereits am Tag zuvor treffen die Teams aufeinander und tragen wie geplant das Halbfinal-Spiel in der Sporthalle Stighag in Kloten aus.

Die Jets führen in der Serie mit 1:0 und können bereits am Wochenende mit zwei Siegen in den Superfinal einziehen.