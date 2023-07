Deponie in Rümlang

Die Eberhard-Unternehmungen haben vor zwei Jahren ein Projekt ausgearbeitet. Jetzt wurde ein neues vorgestellt. War das erste Projekt überhaupt ernst gemeint?

Die Frage suggeriert, dass man bei der Deponie Chalberhau von Anfang an einen anderen Plan im Kopf hatte. Dies ist Nonsens. Die Ausarbeitung des Gestaltungsplans ist mit grossem Aufwand und Kosten verbunden. Aber in der ersten Vorprüfung stellten die kantonalen Fachstellen fest, dass die ursprüngliche Variante zur Erweiterung der Deponie im Wald Chalberhau eindeutig nicht umweltverträglich ist. Deshalb haben die Eberhard-Unternehmungen und der Kanton das Projekt in mehreren Runden und unter Einbezug von Eigentümern, Interessenorganisationen, Umwelt- sowie Landwirtschaftsverbänden, Gemeinde und Nachbarschaft umfassend angepasst und optimiert.