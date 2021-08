Valiant expandiert nach Bülach – Die Valiant-Bank kommt im November Am 1. November soll die Valiant-Bank die Tore ihrer Bülacher Filiale öffnen. Die Kunden können sich aber auch per Video beraten lassen. Florian Schaer

Ab November haben die Bülacher eine neue Bank – mit einem Namen, den so nicht alle kennen. Foto: Raisa Durandi

Der Finanzdienstleister Valiant mit Sitz in Bern ist auf selbst erklärtem Expansionskurs. Zwischen 2020 und 2024 will die Bank 14 weitere Geschäftsstellen eröffnen, die Hälfte davon im Kanton Zürich. Eine Valiant-Filiale wird an der Kasernenstrasse 7 in Bülach ihre Tore öffnen. Geplant ist die offizielle Eröffnung für den 1. November dieses Jahres.

Telefon, Video oder physisch

Mit ihren Dienstleistungen richtet sich die Bank nach eigenen Angaben an Privat- und Geschäftskunden, Unternehmenskunden, Vorsorge- und Vermögensberatungskunden. Dabei bediene man sich eines besonderen Geschäftsmodells: «Die Kundinnen und Kunden werden von Mitarbeitenden live über Video empfangen und je nach Bedürfnis betreut», heisst es dazu. «Sie können dann wählen, ob sie an einem physischen Termin, per Video oder telefonisch beraten werden möchten.» Kleinere Anliegen könnten sie in einem separaten Raum in der Geschäftsstelle «selbstständig erledigen».