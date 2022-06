Strassen in Regensdorf und Dällikon – Der lange Weg zu Tempo 50 im Wohnquartier

Dass im Wohnquartier Tempo 60 gilt, stösst den Anwohnern in Regensdorf sauer auf. Tempo 50 ist in Planung – auf 2025. Auch in Dällikon ist Geduld gefragt.