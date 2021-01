Verwirrung um virales Foto – Die vermeintlichen Retterinnen der Wahlmänner-Stimmen im Capitol In den Sozialen Medien ging ein Foto viral, auf dem Mitarbeiterinnen des US-Kongresses Wahlurnen tragen. Die Geschichte hinter dem Bild. Lisa Füllemann

Um dieses echte Foto entstand nach dem Aufstand der Trump-Anhänger eine vermeintliche Heldinnen-Geschichte: Kammer-Assistentinnen tragen Kisten mit Wahlmännerstimmen ins Capitol. Foto: Caroline Brehman (CQ-Roll Call/Getty Images)

Der Kongress hatte am Mittwochmittag mit der offiziellen Zählung der Stimmzettel der Wahlmänner begonnen, als es Trump-Anhängern gelang, ins Capitol einzudringen. Umgehend wurden Abgeordnete und Mitarbeiter evakuiert und in Sicherheit gebracht. Doch was geschah mit den Stimmzetteln, die eine wichtige Rolle bei der formellen Bestätigung des Wahlsiegers spielen?

Es ist Tradition, dass die Kisten mit den Zetteln während des Verfahrens in den Senat getragen werden. Dort werden sie geöffnet, die Stimmen vom Vizepräsidenten gezählt und der Wahlsieger offiziell verkündet. Dieser Akt wurde durch den Sturm auf das Capitol unterbrochen.

Der demokratische Senator Jeff Merkley gab auf Twitter eine Entwarnung. So hätten Angestellte des Capitols inmitten des Chaos daran gedacht, die Stimmzettel des Electoral Colleges aus dem Senatsaal zu retten. «Hätten unsere kompetenten Mitarbeiter diese nicht an sich genommen, wären sie vom Mob verbrannt worden», twitterte Merkley.

Joe Bidens baldige Inauguration hätte auch durch die Vernichtung der Stimmzettel nicht verhindert werden können. Sie hätte den Prozess jedoch deutlich komplizierter gemacht und in die Länge gezogen.

Die vermeintlichen Retterinnen

Die gute Nachricht inmitten des Tumults verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Die Online-Community versuchte die heldenhaften Mitarbeiter zu identifizieren. Ein Foto, welches mehrere Frauen dabei zeigt, wie sie die Kisten tragen, ging viral.

Als die amerikanische Bestsellerautorin Glennon Doyle das Foto auf Instagram postete, wurden die Mitarbeiterinnen zu Heldinnen erklärt. «Das sind die Frauen – Senatsassistentinnen –, welche Geistesgegenwärtigkeit und Courage zeigten, indem sie die Stimmzettel beschützten, sicher verwahrten und abtransportierten, bevor sie aus dem Senat flüchteten – welcher von Inlandterroristen belagert wurde», schreibt Doyle. «Es wird immer Bösewichte geben. Es wird immer Helden geben.»

Was wirklich passiert ist

Doch handelte es sich bei der Interpretation der Aufnahme der vermeintlichen «Rettererinnen der Demokratie» um ein Missverständnis. Virginia Brown, eine der Frauen auf dem viralen Foto, gibt Aufschluss über die wahre Geschichte hinter dem Bild. Brown ist eine 19-jährige Assistentin im US-Kongress. Zum Zeitpunkt des Angriffs befand sie sich im Capitol. Die Wahlurnen hat sie jedoch nicht gerettet.

«Das Foto, das im Umlauf ist, entstand früher an diesem Tag», sagt Brown gegenüber der Zeitung Washingtonian. «Wir begannen gegen 13 Uhr mit den Beglaubigungen des Wahlmännerkollegiums und wir fingen mit Arizona an, wogegen einige Senatoren Einspruch erhoben.» Deshalb hätten sie die Stimmen, die in den grossen Lederkisten waren, von der Senatskammer in die Kammer des Repräsentantenhauses getragen, wo sie beglaubigt werden sollten.

«Die Leute wurden durch die Fotos verwirrt», sagt Brown. «Sie haben die beiden Ereignisse irgendwie zusammengebracht.» Jedoch habe es sich bei den Rettern der Stimmzettel um Mitarbeiter des Senats gehandelt. Das Foto habe sich laut Brown «schnell verbreitet, aber die Ehre gebührt jenen, welche tatsächlich ihre eigene Sicherheit für uns alle riskiert haben.» (Mehr zum Thema: Sechs Capitol-Fotos für die Geschichte).

Zurück zur Normalität

Obwohl Brown und ihre Mitarbeiter nicht diejenigen waren, die die Stimmzettel gerettet haben, mussten sie an jenem Tag viel Mut beweisen. Die 19-Jährige schildert die ungewöhnlichen Szenen, die sich während der Belagerung im Capitol abgespielt haben: «Wir konnten hören, wie sie die Barrikaden umstürzten. Jemand sagte, dass im Capitol Schüsse abgefeuert worden waren», sagt Brown (lesen Sie auch: Sicherheitsexperten erklären – Wie konnte die Capitol-Polizei das zulassen?).

Danach wurden Brown und ihre Arbeitskollegen evakuiert und in einen sicheren Raum gebracht, in dem sie fünf Stunden lang ausharrten. Als die Gefahr gebannt war, kehrten sie ins Capitol zurück. «Es war surreal», sagt Brown. «Es lag ein Haufen Schutt auf dem Boden – Fahnen und Plakate und andere Dinge, die die Leute im Gebäude zurückgelassen hatten.»

Unverzüglich machten sich Brown und ihre Arbeitskollegen daran, das Chaos so gut wie möglich zu beseitigen. Nur Stunden später wurde die Zählung der Stimmzettel fortgesetzt und Bidens Wahlsieg vom Kongress bestätigt. «Den Wahlprozess wieder aufzunehmen war das Beste, was wir tun konnten», sagt Brown. «Wenn wir aufgehört hätten, hätte dies den Menschen, die protestiert haben und ins Capitol eingedrungen sind, eine falsche Botschaft gesendet.»