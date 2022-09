Jugendtheater – Die verzweifelte Suche nach der Bedeutung Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler des Atelier Kunterbunt zeigen im Dielsdorfer Teatro dalla Piazza ihr neues Stück «Nüüt – was im Läbe wichtig isch».

Was hat im Leben wirklich Bedeutung? Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler setzen sich mit grossen Fragen auseinander. Foto: PD

Das Atelier Kunterbunt hat sich seit 1998 einen Namen als Werkstatt für Theater, Musik und Kunst geschaffen. Unter anderem bietet es Kurse für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Damit werden soziale und persönliche Kompetenzen vermittelt und aktiv nach theaterpädagogischem Ansatz gepflegt. Höhepunkte des Programms sind die jährlichen Kinderaufführungen und die Aufführungen des Teatro Grandes. Ende September ist es endlich wieder so weit: Die Jugendtheateraufführung «Nüüt – was im Läbe wichtig isch» kommt auf die Bühne.

Spielerische Suche läuft aus dem Ruder

«Nichts bedeutet irgendetwas, in wenigen Jahren seid ihr alle tot und vergessen, also könnt ihr genauso gut sofort damit anfangen euch darin zu üben, nichts zu tun», ruft Pierre Anthon vom Pflaumenbaum aus seinen Kameraden zu. Da wird es ihnen klar, dass sie etwas unternehmen müssen. Sie beschliessen, einen Berg aus Bedeutung zu errichten, um Pierre Anthon vom Gegenteil zu überzeugen. Die Suche danach beginnt spielerisch, aber schon bald läuft alles aus dem Ruder und niemand beendet das gefährliche Spiel. Das Teatro Grande, junge Erwachsene aus dem Atelier Kunterbunt, zeigen eine fesselnde Geschichte, um die verzweifelte Suche nach der Bedeutung. Was hat im Leben wirklich Bedeutung? Warum? Und wie weit bin ich bereit dafür zu gehen? Mit acht jungen Erwachsenen aus der Region Aargau und Zürich setzt das Theater sich mit diesen existentiellen Fragen auseinander, in einer Kombination von Erzähltheater und Physical Theatre, zwischen Verkörperung und Verfremdungseffekt.

Die Aufführungen finden vom 30. September bis 8. Oktober statt. Ausführlichere Informationen finden sich unter www.atelierkunterbunt.ch sowie unter www.teatrodallapiazza.ch.

red

