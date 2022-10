Marco Dindo ist seit 100 Tagen im Amt. Die hatten es in sich. Jetzt erzählt der vormalige SVP-Gemeinderat über seinen turbulenten Start als Gemeindepräsident.

Der neue Glattfelder Gemeindepräsident Marco Dindo (SVP) hat alle Stufen in der Kommunalpolitik bis ins höchste Amt im Gemeindehaus erklommen.

Marco Dindo, der Einstieg ins neue Amt war mehr als turbulent. Man denke an die rekordhohen Strompreise, an das geplante Endlager, an das Aus für das Wasserstoff-Projekt. Wie gut schlafen Sie noch?

Ich schlafe wunderbar, das ist für mich kein Problem. Mein Credo lautet: In der Nacht kann man nichts bewegen.