Gemeinderatswahlen in Winkel – Die vier von der SVP treten wieder an, der von der FDP tritt zurück Die vier bisherigen SVP-Gemeinderäte von Winkel stellen sich 2022 zur Wiederwahl. Christian Erzinger (FDP) verzichtet auf eine Kandidatur. Flavio Zwahlen

Dieses SVP-Quartett möchte im Winkler Gemeinderat bleiben: (von links) Dominik Bänninger, Marcel Nötzli als Gemeindepräsident, Mariano De Palatis und Reto Huber. Foto: PD

Am 27. März 2022 wählen die Gemeinden ihre Behördenmitglieder für die nächsten vier Jahre. In Winkel stellen sich die vier bisherigen SVP-Gemeinderäte für eine weitere Amtsperiode zur Wahl. Es sind dies: Marcel Nötzli als Gemeindepräsident und Gemeinderat sowie die Gemeinderäte Reto Huber, Dominik Bänninger und Mariano De Palatis. «Damit wird in unserer Gemeinde sichergestellt, dass unsere für die Zukunft wichtigen Projekte, wie zum Beispiel die neue Dorfplatzgestaltung, die Einführung der Einheitsgemeinde, die Verkehrs- und Parkplatzverordnung, kontinuierlich, ohne Unterbruch und Wissensverlust, weitergeführt werden», schreibt die Ortspartei in einer Mitteilung. Auch der haushälterische Umgang mit den Finanzen sei mit dem amtierenden Gemeindepräsidenten in besten Händen. «Das SVP-Quartett hat sich in den letzten vier Jahren bewährt und massgeblich dazu beigetragen, unsere Gemeinde weiterzubringen», wirbt die SVP für ihre Kandidaten.