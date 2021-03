Sharon Stone über «Basic Instinct» – Die Wahrheit über die Unterhose Die US-Schauspielerin hat ihre Autobiografie geschrieben. Darin verrät sie, weshalb sie für «Basic Instinct» ihren Slip ausziehen musste. Pascal Blum

Nach ihrem Auftritt in «Basic Instinct» wurde Sharon Stone in Hollywood verspottet und verlacht. Foto: Collection Christophel / AFP

Fast 30 Jahre sind vergangen, seit im Erotikfilm «Basic Instinct» von 1992 die Mörderin mit dem Eispickel einen Polizisten verführte. Geblieben ist davon die Erinnerung an Michael Douglas und Sharon Stone – und an diese eine, äusserst GIF-taugliche Verhörszene mit den überschlagenen Beinen und der Scham.

Seither hat man das so interpretiert, dass die Autorin und Killerin Catherine Tramell, wenn sie für einen sekundenkurzen Moment exhibitionistisch wird, eine Situation kontrolliert, in der sie eigentlich die Unterlegene sein müsste. Eine kluge, schöne Frau mit sexuellem Selbstbewusstsein und Lust am Machtspiel. Quasi ein Meme für den Feminismus der dritten Welle.