Steigendes Feuerrisiko in Europa – Die Wald­brand­saison ist erst am Anfang Es brennt wieder – im Wallis und in anderen Regionen in Europas. Nun erforschen Wissenschaftler, wie man einen Wald pflanzt, der möglichst schlecht brennt. Jonas Junack , Sören Müller-Hansen , David Wünschel

Ein Feuerwehrmann bekämpft am 18. Juli die Flammen in der Nähe von der Stadt Agii Theodori 70 Kilometer westlich von Athen. Foto: Valerie Gache (AFP)

Im Oberwallis brennt es in der Nähe von Bitsch. Eine Fläche von 100 Hektaren oder 140 Fussballfeldern steht in Flammen. Derartige Brände sind jedoch in diesem Sommer nicht ungewöhnlich in Europa. Um eine genauere Vorstellung von der Dimension der Brände auch anderswo zu bekommen, wertet das europäische Waldbrandinformationssystem Effis mithilfe von Satellitenbildern aus, wie viel Vegetationsfläche jedes Jahr den Flammen zum Opfer fällt. Wie anfällig eine Region für Waldbrände ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie dem Bewuchs und der Topografie ab. Eine zerklüftete, felsige Landschaft erschwert die Brandbekämpfung, weil Einsatzfahrzeuge nicht in den Wald kommen. Deshalb unterstützen beispielsweise an der brennenden Flanke des Riederhorns Helikopter die Löscharbeiten.