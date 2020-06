Tiere helfen kauend – Die Wasserbüffel im Seebner Seeli leisten gute Arbeit Das Naturschutzgebiet um das Seebner Seeli kann seit kurzem auf die Hilfe von drei Wasserbüffeln zählen; die Tiere grasen die Fläche ab und halten das Schilf zurück. Katarzyna Suboticki

Wasserbüffel halten beim Seebner Seeli einen Teil der Vegetation in Schach. Foto: Francisco Carrascosa

Seit über einem Monat hausen im Gebiet beim Seebner Seeli drei Wasserbüffel. Und sie erfüllen ihren Zweck. Um das Seeli, das Lebensraum für viele Tiere, darunter Laubfrosch und Kreuzkröte, ist, ist das Gras sichtlich weniger geworden. Das Gebiet wurde 2017 vom Natur- und Vogelschutzverein Winkel-Rüti und der Biologin Evi Binderheim als Projekt zur Aufwertung erfasst und in einigen Schritten zu dem entwickelt, was man heute sieht. Das Moor ist offen, auf dem aus Aushub bestehenden Damm wurden Hecken für Singvögel gepflanzt. Damit das Seeli nicht vom Schilf zugewachsen wird, wurden schliesslich am 14. Mai drei junge Wasserbüffel angesiedelt. Sie stammen vom Riedenholzhof des Bio-Landwirts Sepp Küchler aus Seebach. Um die erste Bilanz mit interessierten Tier- und Naturfreunden zu teilen, veranstaltete der Verein um Präsident Werner Loosli letztes Wochenende einen Informationsvormittag mit Degustation von Büffelmilchjoghurt.