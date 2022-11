Advent im Unterland – Die Weihnachtsmärkte sind zurück Nach der Zwangspause finden dieses Jahr in zahlreichen Gemeinden wieder Weihnachtsmärkte statt. An diesem Wochenende geht es los. Thomas Mathis

Das Kinderkarussell darf auf vielen Weihnachtsmärkten nicht fehlen – hier steht es neben der Stadthalle in Bülach. Foto: Balz Murer

Reihenweise abgesagte Weihnachtsmärkte oder Zertifikatskontrollen am Eingang – im vergangenen Jahr war die Situation im Advent angespannt. Dieses Jahr sehen die Vorzeichen anders aus. Hie und da findet man auf den Flyern einen Hinweis auf allfällig geltende Gesundheitsregeln. Die Organisatoren sind aber zuversichtlich und freuen sich auf die Märkte, die an den kommenden vier Wochenenden weihnachtliche Stimmung in die Dörfer und Städte im Unterland bringen.