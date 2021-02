Corona-Debatte um Rabbi in Israel – Die Welt da draussen ist ihm fremd Seine ultraorthodoxen Anhänger verehren Rabbi Chaim Kanievsky wie einen Heiligen. Aber weil sie sich oft den Corona-Regeln widersetzen, fordern manche die Verhaftung des Schriftgelehrten. Peter Münch

Er liest bis zu 17 Stunden täglich: Rabbi Chaim Kanievsky. Foto: Menahem Kahana (AFP).

Sein Haus in Bnei Brak, mit steilen Stufen und Gittern vor den Fenstern, verlässt Rabbi Chaim Kanievsky nur selten. Sein Leben hat er dem Studium der heiligen Schriften gewidmet, an guten Tagen soll er bis zu 17 Stunden lesen. Doch wenn er einmal aufblickt von den Büchern und das Wort ergreift, dann hat dieses Wort Gewicht, als sei es Gesetz. Von seiner Gefolgschaft wird Rabbi Kanievsky fast wie ein Heiliger verehrt. Er gilt als letzte Instanz in allen Lebensfragen. Und das wird in Israel gerade zum Problem.

Der 93 Jahre alte Rabbiner ist in das Zentrum der Debatten darüber geraten, dass beträchtliche Teile der ultraorthodoxen Gemeinschaft die vom Staat gesetzten Regeln zur Corona-Bekämpfung unterlaufen. Beerdigungen mit Zehntausenden, grosse Hochzeitsfeiern, regelwidrig geöffnete Schulen und dazu noch Krawalle, wenn es die Polizei einmal wagt, dagegen vorzugehen – all das sorgt gerade für eine tiefe Spaltung im jüdischen Staat.

Wegen «Verbreitung der Seuche» solle man Rabbi Kanievsky verhaften, hat sogar schon ein Kolumnist in der Zeitung «Haaretz» gefordert.

«Die Thora rettet uns»

Die Zuspitzung mag ein wenig ungerecht sein, weil die «Haredim», die Gottesfürchtigen, eine höchst heterogene Gemeinschaft sind und die Radikalen unter ihnen oft das Bild bestimmen. Doch als spiritueller Führer der «litauischen» Gruppe, zu der ein Drittel der gut eine Million Ultraorthodoxen in Israel gezählt wird, hat Rabbi Kanievsky durchaus seinen Anteil am Chaos.

Im März des vorigen Jahres, zu Beginn der Pandemie, war er in einem Video zu sehen an der Seite seines Enkels Yakov, genannt Yanki. Die Generationsfolge ist wichtig im Kosmos Kanievsky, schliesslich leitet auch der heute greise Chaim einen Teil seiner Reputation davon ab, dass schon sein Vater und sein Onkel hochmögende Religionsgelehrte waren.

Yankis Rolle allerdings konzentriert sich derzeit noch darauf, dass er dem schwerhörigen Grossvater all die ihm gestellten Fragen direkt ins Ohr spricht. Und auf die Frage, ob man wegen dieses neuen Coronavirus nun auch die Religionsschulen schliessen solle, murmelte der Rabbi, dass eine Schliessung noch gefährlicher sei, als sie offen zu lassen. «Die Thora schützt und rettet uns», versprach er.

Smartphones sind für ihn Teufelszeug

Als Gefahr sieht er es wohl vor allem an, dass die Schüler der religiösen Schulen bei einer Schliessung ihren Halt verlieren und auf die schiefe Bahn geraten könnten. Die Welt ist schliesslich voller Versuchungen, und zu seinen Aufgaben zählt es Kanievsky, die Frommen davon fernzuhalten. So hat er es auch schon gehalten, als die Smartphones aufkamen. Auf der Titelseite einer religiösen Zeitung forderte der Rabbi alle Besitzer auf, das Teufelszeug den Flammen zu übergeben.

In solchen Fragen macht Kanievsky keine Kompromisse. Doch bei Corona hat er durchaus immer mal wieder seinen Kurs geändert. Das mag damit zusammenhängen, dass ihn das Virus im Herbst erwischte. Doch schon vor seiner eigenen Erkrankung hatte er zum Tragen von Masken und zum Abstandhalten aufgerufen.

Später hat er auch die Impfkampagne der Regierung unterstützt. Zwischendurch jedoch empfahl er noch den Religionsschülern, sich nicht auf das Coronavirus testen zu lassen, weil eine Quarantäne die Studien gefährde.