Start in die Sommersaison – Die Welt der Insekten erleben Als Schmetterling über eine Wiese fliegen: Möglich macht dies der weltweit erste Insektenflugsimulator, den BirdLife Schweiz mit dem Startup Somniacs entwickelt hat.

Mit dem Insektenflugsimulator «Birdly Insects» kann man als Schmetterling virtuell durch eine Blumenwiese fliegen. Fotos: PD

Sich in die Haut eines winzigen Tiers versetzen: Dank dem Insektenflugsimulator «Birdly Insects» erlebt man die Freuden und Leiden eines Schmetterlings am eigenen Körper. Man kann staunen über die Vielfalt einer Blumenwiese, muss aber auch einigen Gefahren ausweichen. Auf dem High-Tech-Gerät liegend taucht man in die Welt der Insekten ein.

Drastischer Rückgang der Insekten

Die Weltneuheit hat BirdLife Schweiz zusammen mit dem Startup Somniacs für die Sonderausstellung «Insekten – heimliche Helden» im BirdLife-Naturzentrum Neeracherried entwickelt. Die Naturschutzorganisation möchte damit auf den dramatischen Rückgang der Insekten hinweisen und aufzeigen, wie wir die kleinen Tiere fördern können.

Selten Vögel beobachten

Nebst virtueller Natur gibt es im BirdLife-Naturzentrum Neeracherried, das nun seine Tore für die Sommersaison 2023 geöffnet hat, ganz viel Natur «live». Dank einem Naturpfad ins national bedeutende Flachmoor und zwei Beobachtungshütten lassen sich zum Beispiel viele seltene Vögel von ganz nahe beobachten. Momentan zeigen die Kiebitze ihre spektakulären Balzflüge, Lachmöwen bauen an ihren Nestern und fünf Weissstorch-Paare sind bereits am Brüten.

In «Birdly Insects» wird der Lebensraum der Insekten täuschend echt simuliert.

