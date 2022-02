Sicherheitskonferenz in München – «Die Welt muss handeln, nicht die Ukraine» Der ukrainische Präsident Selenski hält eine emotionale Rede und macht dem Westen schwere Vorwürfe. Dagegen verblassen die Auftritte von Kamala Harris und Olaf Scholz Stefan Kornelius aus München

Wirft dem Westen eine «indifferente Haltung» vor: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, hier zusammen mit der amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris an der Sicherheitskonferenz in München. Foto: Andrew Harnik (AFP)

Das christliche Abendland kommt in München besonders friedlich zur Geltung, wenn an einem Sonntagmorgen die tiefen Glocken des Doms durch die leere Innenstadt hallen. Diese friedliche Welt findet allerdings wenige Hundert Meter weiter ihr schnelles Ende, weil zwischen Dom und Salvatorkirche das Hotel Bayerischer Hof und damit die Austragungsstätte der Münchner Sicherheitskonferenz liegt, in der das Abendland an diesem Sonntagmorgen weniger christlich, dafür aber politisch repräsentiert wird.