Effizienz ist ineffizient – Die Welt zugrunde optimieren Die Idee, dass wir nur effizienter werden müssen, um die Klimakrise abzuwenden, ist verlockend. Aber leider falsch. Ion Karagounis (Das Magazin)

Leider muss man feststellen: Wir sind Profis im Optimieren der zweitbesten Lösung. Illustration: Matthias Seifarth

«Händ Sie scho im Internet glueget?» ist zur Standardfrage geworden, wenn ich mich als potenzieller Kunde am Telefon oder in einem Geschäft nach einem Produkt erkundige. «Det staht alles», und schon verbringe ich Stunden mit Suchen und Vergleichen, während das Unternehmen Personal für die Beratung wegspart. Am Ende ist das so gefundene Produkt vielleicht einige Franken billiger als im Geschäft. Das mag mir ein gutes Gefühl geben, aber trotzdem: Die Rechnung inklusive Zeitaufwand geht nur für das Unternehmen auf.