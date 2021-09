Ricola im Umbruch – Die «Wer hats erfunden?»-Firma muss sich neu erfinden Die Kräuterbonbons blieben während der Pandemie liegen, weil kaum jemand erkältet war. Nun wagt Ricola ein Marketingexperiment: Die Firma will ihren Ruf verändern. Isabel Strassheim

Der Duft ist auch im Bild fast «greifbar»: Wie Heu schaufelt Ricola die getrockneten Kräuter in seine Anlagen – dort werden sie gereinigt und geschnitten. Video: Isabel Strassheim/Aline Bavier

Ricola-Chef Thomas Meier steht mit hochgekrempeltem Hemd im Kräuterzentrum von Ricola in Laufen. In riesigen Säcken lagern hier Pfefferminze, Salbei oder Schafgarbe. «Das ist der Kern von Ricola», sagt Meier. Im Kräuterzentrum ist es still und dunkel. Es riecht aber so stark, dass man den Geruch fast sehen kann und sogar nach ihm greifen will, so ungewohnt intensiv ist der Schwall an ätherischen Ölen der getrockneten Kräuter.

Muss auf neuen Werbefeldzug gehen: Ricola-Chef Thomas Meier im Kräuterzentrum der Firma. Foto: Pino Covino

Ricola schafft es auch als Marke, alles zu durchdringen. Die Firma bringt es aktuell in Deutschland auf einen für Marktforscher unfassbaren Bekanntheitsgrad: 98,1 Prozent kennen das Kräuterbonbon. «Das ist schon sehr, sehr stark, auf solch einen Wert kommen nur die absoluten Topmarken und Spitzenpolitikerinnen wie Angela Merkel», sagt Norman Habenicht vom deutschen Marktforscher Splendid Research. Die Deutschen verbinden mit Ricola die Schweiz, Kräuter und Berge, wie Habenichts Studie von diesem Juli zeigt.