Zürcher macht Hits für Weltstars – «Die Wertschätzung in der Schweiz fehlt mir schon» Ozan Yildirim hat vier Songs auf dem neuen Album von Rap-Superstar Drake produziert, das gerade Rekorde bricht. Dass sein Erfolg hier kaum wahrgenommen wird, stört den 29-Jährigen. Tim Wirth

Mehr als 30 Milliarden Mal wurden die Melodien und Beats von Ozan Yildirim bereits angehört. Foto: PD

Der Mann, der sich OZ nennt, verspätet sich zum Telefoninterview und sagt dann: «Sorry, ich war noch im Studio.» Der 29-Jährige arbeitet im Zürcher Oberland schon wieder an neuen Beats, obwohl er sich eigentlich ausruhen könnte. Anfang September ist das neue Album des kanadischen Rappers Drake erschienen, eines der grössten Musikstars der Welt. OZ hat die Beats und Melodien zu 4 der 21 Songs beigesteuert, auch zu «Girls Want Girls» – dem bislang erfolgreichsten Track, der auf Spotify bereits knapp 50 Millionen Mal angehört wurde. Die Single wurde in den USA auf Spotify so oft an einem Tag angehört wie keine andere zuvor.