«Dies soll ein kapitalistisches Land bleiben»: Besuch in Wisconsin

Kelly sperrt pünktlich um 7 Uhr den Haupteingang zur Louise May Alcott Elementary School im Südwesten von Milwaukee auf. Sie ist 48 Jahre alt und zum ersten Mal in ihrem Leben Wahlhelferin. Damit die älteren das nicht tun müssen in dieser Pandemie, sagt sie. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen. Sie weiss gar nicht, ob sie offen reden darf.

Vor der Schule hat sich schon eine lange Schlange bis hinter zur Strasse und dann noch mal auf den Bürgersteig hinaus gebildet. Milwaukee war immer eine verlässliche Hochburg für die Demokraten. Das war auch vor vier Jahren so. Aber die Burg bröckelte. Hier im Wahllokal 272 hat vor vier Jahren Trump so knapp gewonnen wie im ganzen Bundesstaat. Mit 487 zu 455 Stimmen. In Wisconsin haben Hillary Clinton 23'000 Stimmen zum Sieg gefehlt. 23'000 von knapp drei Millionen abgegebenen Stimmen.

Gewinnt Trump auch dieses Jahr so knapp? Warten für die Stimmabgabe in Milwaukee. Thorsten Denkler

Das lag auch an Anne, was nicht ihr richtiger Name ist. Sie ist 53 Jahre alt, Grundschullehrerin an einer öffentlichen Schule in Milwaukee und hat Angst um ihr Land. Warum wählt sie? Sie schaut, als verstehe sie die Frage nicht. «Das ist die wichtigste Wahl in meinem Leben», sagt sie, «ich will, dass dies ein kapitalistisches Land bleibt. Und ich bin gegen Abtreibung. Beides steht in dieser Wahl auf dem Spiel.»

«Das ist die wichtigste Wahl in meinem Leben»: Anne musste nicht lange überlegen für wen sie stimmt. Thorsten Denkler

Frank Garcia kommt raus, er hat gerade gewählt. Er und Anne lachen, als sie sich sehen, kurze Umarmung. Ein bäriger Typ, der kein Geheimnis draus macht, wem er gerade seine Stimme gegeben hat. «Veteran for Trump», steht auf seiner Kappe. «Jesus ist my Savior, Trump is my President», auf seinem Mundschutz. Dazu noch ein Trump/Pence-T-Shirt über dem eine Kette mit seinen Erkennungsmarken klimpert. Am Gürtel der leere Holster für seine Waffe.

Frank ist hier, um Trump zu schützen. «Sie wollen ihm keine weiteren vier Jahre erlauben», sagt er. Er meint die «machtgierigen Demokraten», die einfach all die guten Sachen ignorierten, die Trump getan habe. «Die geben ihm die Schuld für die Corona-Krise. Dabei kam das Virus aus China!»

Hier um Trump zu schützen – mit seiner Stimme, nicht mit der Pistole, die im Halfter fehlt: Frank Garcia. Thorsten Denkler

Frank Garcia wird so laut, dass auch alle anderen in der Warte-Schlange mitbekommen, was er zu sagen hat. Einige wenige schütteln mit dem Kopf. Andere recken zur Unterstützung ihre Fäuste in die Luft oder nicken heftig. Letztere dürften in der Mehrheit sein. Demokraten werden hier an diesem Tag wohl nur vereinzelt auftauchen.

Wer in dieser Pandemie konnte, der hat schon gewählt. Das gilt auch für Wisconsin, wo die Zahl der täglichen Neuinfektionen gerade mit 3500 die dritthöchste in den USA ist. 1,6 Million Menschen haben in Wisconsin ihre Stimme bereits in speziell dafür eingerichteten Wahllokalen früh abgegeben oder per Briefwahl abgestimmt. Das sind fast zwei Drittel all derer, die 2016 gewählt haben. Und die meisten davon sind Demokraten.

Tom, 34, war der erste, den Kelly in Schule lassen konnte. Er arbeitet als Betreuer für straffällig gewordenen Jugendliche. Tom, der seinen Nachnamen auch nicht auf einer Website lesen möchte, hat sich schon um 6:30 Uhr angestellt. Er will nicht sagen, wem er seine Stimme geben wird. Aber er hat eine Botschaft. «Von dieser Wahl hängt vieles ab für die Zukunft», sagt er. «Aber am Ende sind wir alle Menschen. Wir müssen zusammenstehen.»

Bericht von Thorsten Denkler aus Milwaukee, Wisconsin